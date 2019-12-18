Монобільшість затвердила бюджет парламенту на 2019 рік

Монобільшість Верховної Ради в середу, 18 грудня, затвердила бюджет парламенту на 2019 рік.

Зокрема, проєкт постанови №2614 підтримали 324 народні депутати. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Запропоновані апаратом Верховної Ради обсяги видатків кошторису на 2019 рік становлять загалом 1,97 млрд гривень.

З цієї суми видатки за загальним фондом становлять 1,96 млрд гривень, а за спеціальним – 6,3 млн гривень.

"Апарату вжити передбачені чинним законодавством заходів щодо забезпечення діяльності Верховної Ради дев’ятого скликання та виплати коштів за період її діяльності відповідно до кошторису", – йдеться в документі.

Монобільшість Верховної Ради в середу, 18 грудня, затвердила бюджет парламенту на 2019 рік

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