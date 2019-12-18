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18 грудня • оновлено в 14:44
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Монобільшість затвердила бюджет парламенту на 2019 рік

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Монобільшість Верховної Ради в середу, 18 грудня, затвердила бюджет парламенту на 2019 рік.

Зокрема, проєкт постанови №2614 підтримали 324 народні депутати. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Запропоновані апаратом Верховної Ради обсяги видатків кошторису на 2019 рік становлять загалом 1,97 млрд гривень.

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З цієї суми видатки за загальним фондом становлять 1,96 млрд гривень, а за спеціальним – 6,3 млн гривень.

"Апарату вжити передбачені чинним законодавством заходів щодо забезпечення діяльності Верховної Ради дев’ятого скликання та виплати коштів за період її діяльності відповідно до кошторису", – йдеться в документі.

Монобільшість затвердила бюджет парламенту на 2019 рік

Монобільшість Верховної Ради в середу, 18 грудня, затвердила бюджет парламенту на 2019 рік

Монобільшість Верховної Ради в середу, 18 грудня, затвердила бюджет парламенту на 2019 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Хо Хол
Хо Хол
Паламента? Виктор, дегeнepaта кусок, тебя в школе не учили?
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фил филька
фил филька
Хо Хол, витя уже курнул с утра)
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