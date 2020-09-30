Монобільшість Ради повернула українцям "пакунки малюка"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №3006а, який повертає одноразову допомогу "пакунок малюка" у разі народження дитини.

Рішення відновити видачу "бебі-боксів" на засіданні парламенту в середу, 30 вересня, підтримали 264 народних депутати. Відтепер батькам упродовж 30-денного терміну з моменту народження дитини надаватимуть набір товарів першої необхідності безплатно.

Зазначимо, що у липні 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі Антимонопольний комітет ухвалив рішення скасувати процедуру закупівлі "пакунка малюка". Уряд вирішив, що батькам видаватимуть 5 тис. грн замість "бебі-боксів".

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, орієнтовна вартість пакунка становить 5 тис. грн. За народжуваності 350 тис. немовлят у рік загальна вартість "пакунка малюка" становитиме 1,75 млрд грн щорічно.

У проєкті закону також зазначається, що тимчасово з 1 жовтня до 31 грудня 2020 року закупівля "пакунка малюка" відбуватиметься через управління ООН із подальшою доставкою до пологових будинків і відділів соціального забезпечення населення.

З 1 січня 2021 року забезпечення "пакунка малюка" відбуватимуться відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 вересня 2020 року компенсації натуральної допомоги "пакунок малюка" перерахували понад 13 тис. осіб. Загальна сума допомоги становить 67 млн грн.