Монобільшість підтримала нові поблажки для "євробляхерів"

Монобільшість Верховної Ради підтримала відстрочення штрафів за порушення ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт №2288 у першому читанні підтримали 311 народних депутатів при необхідних 226 голосах, свідчить офіційний сайт парламенту.

Парламентарі також погодилися скоротити терміни підготовки документа до другого читання.

Депутати підтримали відстрочку штрафів до 31 грудня 2019 року

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