Підвищення зарплати вчителів відкладається – МОН

В Україні перенесли до 2022 року підвищення зарплати вчителям, яке обіцяли провести у 2021-му.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки. За розрахунками МОН, на реалізацію постанови уряду від 10.07.2019 № 822 у 2021 році необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн.

"У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020). Наголошуємо, що рішення не скасовано, а відтерміновано", – йдеться у повідомленні.

Водночас в МОН нагадали, що у проєкті бюджету на на 2021 рік на галузь освіти виділили 173,8 млрд грн, що у порівнянні з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд грн.

"У проєкті Державного бюджету України вказано, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду у 2021 році змінюватиметься двічі: з 1 січня – 2 670 грн та з 1 липня – 2 893 грн. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%", – повідомили в МОН.

В міністерстві наголосили, що постанова №822 від 2019 року започатковувала виконання норм Закону України "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність". Втім, її прийняття не було підкріплене наявністю в бюджеті коштів на ці цілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федерація профспілок опублікувала документ, в якому сказано, що Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021-го. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Пізніше у міністерстві заявили, що у січні 2021 року відбудеться перший етап підвищення заробітних плат працівників освіти – посадові оклади збільшать на 20%. Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати в країні.