Молдова зберігатиме запас газу в українських підземних сховищах.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор ТОВ "ОГТСУ" Сергій Макогон. "Уже почалися перші поставки. За словами Молдовагаз, протягом жовтня-листопада планується закачати близько 100 млн м3 газу", – сказано у повідомленні.

За його словами, питання створення запасу газу для Молдови в Україні почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну.

"Такий запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу. Україна стає гарантом регіональної енергетичної безпеки!" – пояснив Макогон.

Молдова зберігатиме газ в Україні Facebook Сергія Макогона

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Україна і США домовилися про постачання через Польщу зрідженого газу для його подальшого транспортування в європейські країни через хаб на базі українських підземних сховищ.

На початку травня Кабмін підписав меморандум про співпрацю з компанією Louisiana Natural Gas Exports з постачання скрапленого газу в Україну з США.

У вересні американська компанія Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від співпраці з Україною.