Могла б призвести до жертв: СБУ викрила авіакомпанію на брехні про ремонт літаків

СБУ викрила організацію з технічних робіт однієї з українських авіакомпаній на неякісному виконанні ремонтних робіт пасажирських літаків в аеропортах "Київ" і "Одеса".
Як повідомляє прес-служба силового органу в Facebook, це могло призвести до людських жертв. За даними Служби безпеки, організація з технічного обслуговування і представники авіакомпанії сфальсифікували документацію по проведенню ремонтних робіт літаків. При цьому саму авіакомпанію не називають.
Літаки компанії
Літаки компанії
"Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення нештатних ситуацій, зокрема катастроф з людськими жертвами", – йдеться в повідомленні.
Літаки компанії
Чиновника авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, суд визнав винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).
Літаки компанії
"Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним судам - сертифікати льотної придатності", – йдеться в тексті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, авіалайнер Boeing 737 компанії МАУ збили 8 січня. На борту знаходилися дев'ять членів екіпажу і 167 пасажирів, всі вони загинули. 11 січня Іран визнав, що літак був збитий ракетою через "людську помилку".
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт із жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних скриньок". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737.
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