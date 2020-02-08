Могла б призвести до жертв: СБУ викрила авіакомпанію на брехні про ремонт літаків

СБУ викрила організацію з технічних робіт однієї з українських авіакомпаній на неякісному виконанні ремонтних робіт пасажирських літаків в аеропортах "Київ" і "Одеса".

Як повідомляє прес-служба силового органу в Facebook, це могло призвести до людських жертв. За даними Служби безпеки, організація з технічного обслуговування і представники авіакомпанії сфальсифікували документацію по проведенню ремонтних робіт літаків. При цьому саму авіакомпанію не називають.

Літаки компанії

Літаки компанії

"Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення нештатних ситуацій, зокрема катастроф з людськими жертвами", – йдеться в повідомленні.

Літаки компанії

Чиновника авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, суд визнав винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Літаки компанії

"Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним судам - ​​сертифікати льотної придатності", – йдеться в тексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіалайнер Boeing 737 компанії МАУ збили 8 січня. На борту знаходилися дев'ять членів екіпажу і 167 пасажирів, всі вони загинули. 11 січня Іран визнав, що літак був збитий ракетою через "людську помилку".

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