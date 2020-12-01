Мобільний додаток Toplyvo UA допоможе заощадити на паливі 12%: як отримати знижку

За останні кілька років паливні гойдалки вже стали нормою для українських автомобілістів. Це лякає, не дає розслабитися, постійно переживаєш: а що далі? Але уявіть, що ви можете контролювати ситуацію: ціна пального стабільна, необхідні літри завжди під рукою, усі улюблені АЗС у вашому смартфоні. Хочете так?

Заморозити ціни і економити можна разом із безкоштовним мобільним додатком Toplyvo UA. вставити посилання http://onelink.to/grjvdc . Як отримувати знижку на паливо — актуальне питання для всіх українських автомобілістів.

Чому це вигідно?Економія грошей: отримай найвигіднішу ціну пального на ринку до -12%.Економія часу: скануй QR-код і заправляйся.Зручність: 3 кроки і талони у вашому смартфоні.Фіксована ціна.Заробіток: запрошуй друзів і отримуй реальні гроші.Оплата дорожніх зборів у 8 європейських країнах.

Що зі знижками?

Користувачі отримують знижку на дизельне пальне і бензин до -3,5 грн/л, на газ до -1,5 грн/л. Термін дії талона до 3-х місяців. Приємний бонус для автолюбителів — можливість розрахувати вартість подорожі. Для цього реалізована функція калькулятора витрат палива. Ще одна перевага — вбудована мапа найближчих АЗС. Уся необхідна інформація під рукою!

Проект стартував у 2018 році і за 2,5 роки став дуже популярний серед автомобілістів. Результати вражають: 900 000 завантажень у Play Market і App Store!

Мета проекту — об'єднати найкращі АЗС в одному місці і дати можливість українцям заощаджувати на пальному. Покриття Toplyvo UA становить 667 автозаправних станцій по всій Україні.

У додатку користувачі мають змогу заправлятися на 6 популярних АЗС: Shell, Chipo, Glusco, Ovis, Motto і Sunoil. Простий і зрозумілий інтерфейс допоможе швидко придбати бензин зі знижкою. Всього 3 кліка — і електронний талон у вашому смартфоні!

Як заробляти з Toplyvo UA? Фішка додатку — унікальна реферальна система. Тепер ви маєте змогу заробляти, запрошуючи друзів скористатися додатком.

Як це працює? Ви надсилаєте знайомим посилання на скачування Toplyvo UA. Користувач встановлює додаток і автоматично стає вашим рефералом, тобто учасником партнерської програми. За кожен заправлений ним літр бензину ви отримуєте 20 коп на аккаунт додатку. Гроші можна вивести на особистий рахунок, придбати талони і отримати знижку на бензин.

Ще одна крута функція Toplyvo UA — можливість поділитися електронним талоном. Порадуйте своїх близьких подарунком у вигляді додаткових літрів для заправки авто.

Подорожуй без кордонів: віньєтки для оплати автомагістралей від Toplyvo UA Плануєте подорож до Європи на автомобілі? Радимо заздалегідь купити в Toplyvo UA електронну віньєтку для користування платними дорогами.

Сплачуйте дорожні збори у 8 європейських країнах:

Молдова

Словаччина

Болгарія

Естонія

Угорщина

Латвія

Румунія

Литва

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Що нового, крім палива зі знижками? Не зупинятися на досягнутому і продовжувати розвиватися — головне для проекту! Toplyvo UA налаштоване на залучення нових партнерів і збільшення покриття АЗС у додатку по всій Україні. Розробники готують сюрприз для користувачів: у планах додати можливість оформити страховку. Ще більше крутих функцій усередині додатку!

Підбиваємо підсумки. Популярність електронних паливних талонів стрімко зростає. І це недивно! У порівнянні з "олдскульними" способами заправки авто зі сплатою на касі і придбанням паперових талонів, у такого варіанта істотні переваги.

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