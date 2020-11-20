Мобільні оператори розповіли, коли запустять 5G в Україні

Мобільні оператори заявили, що 5G запустять в Україні не раніше 2022 року. Зараз все інвестиції спрямовані в розвиток LTE.

У Vodafone повідомили, що якщо тендер на частоти для впровадження 5G буде проведено вчасно, то нова технологія може з'явитися вже через два роки. Про це пише AIN.UA.

"Все залежить від умов конкурсу та частотного діапазону. 2022 – це мінімально можливі терміни початку будівництва мереж 5G. У будь-якому випадку перші зони покриття 5G будуть точковими, а ресурси операторів будуть зосереджені на реалізації зобов'язань по 4G покриттю в невеликих населених пунктах і на дорогах", – відзначили в компанії.

У lifecell теж вважають, що якісного 4G досить, щоб абоненти змогли користуватися сучасними гаджетами і дивитися потокове відео, а 5G – це технологія міжмашинних комунікацій.

На думку оператора, інвестиції в 5G можуть привести до уповільнення розвитку 4G в регіонах, що суперечитиме меморандуму, підписаному операторами і урядом.

У "Київстарі" повідомили, що запустять 5G не раніше 2023 року. Точної дати в компанії назвати не можуть – це залежатиме від проведення тендера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низці міст України місцева влада намагалися перешкодити встановленню базових станцій мобільного зв'язку, посилаючись на нібито шкоду випромінювання від 5G і 4G.

Також президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону 5G в Україні.