Мобільні оператори підготували українцям неприємний сюрприз із тарифами

Українські мобільні оператори вирішили перейти на 28-денний облік в тарифних планах.

До цього тарифи діяли 30 днів, тобто протягом одного місяця, повідомляє "Ліга.net".

Зокрема, lifecell оголосив про переведення prepaid-абонентів п'яти планів на 28-денну тарифікацію. Менше ніж через місяць зміна торкнеться ще трьох тарифів.

При цьому найбільший оператор мобільного зв'язку України "Київстар" почав перехід на чотиритижневий облік для prepaid-абонентів ще в середині літа. Нововведення торкнулися планів Безлім Розмови, Безлім соцмережі, Безлім Відео, Максимальний Безлім.

Представники Vodafone відзначили, що у них є різні тарифи, в тому числі і з 28-денним обліком. На сьогоднішній день помісячна тарифікація доступна тільки для лінійки Vodafone Device. Всі інші вже позиціонуються як 4-тижневі плани.

Глава Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації Олександр Животовський заявив, що його відомство ще не вивчало тарифні нововведення операторів. Аналогічну позицію висловили і в Антимонопольному комітеті України.

За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, якщо всі інші умови тарифів мобільних операторів залишаться без змін, то перехід на 28-денну систему обліку дозволить компаніям збільшити заробіток з таких сім-карт на 8%. У підсумку, клієнти будуть платити операторам не 12 разів на рік, а 13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці поскаржилися на афери мобільних операторів і розповіли про одну з нових схем шахрайства.