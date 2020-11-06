Міжнародні резерви України скоротилися: у чому причина

Станом на 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України становили $26,1 млрд (в еквіваленті) – у жовтні вони зменшилися на 1,5%.

Як повідомляє пресслужба НБУ, причиною стало погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і підтримка курсу долара Нацбанком.

Динаміку резервів визначали наступні чинники:

операції уряду з управління держборгом.

Загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті склав 381 млн дол (в еквіваленті). Зокрема, $213,3 млн були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 78 млн дол – на обслуговування єврооблігацій, інші кошти – на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті. Водночас, валютні надходження на користь уряду становили 188 млн дол (в еквіваленті).

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Повідомляється, що в окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію внаслідок пожвавлення ділової активності, зокрема, активізації імпортерів.

"Для згладжування коливань в сторону знецінення Національний банк провів кілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол.

переоцінка фінансових інструментів

Такі заходи довелося зробити внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 1,1 млн дол (в еквіваленті).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку", – підсумували в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сподівається до кінця 2020 року отримати черговий транш МВФ за програмою stand-by.