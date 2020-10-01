Митниця у вересні перевиконала план на мільярд гривень

Державна митна служба за підсумками вересня перевиконала план із надходжень до державного бюджету на 1 млрд грн.

Зокрема, до бюджету було перераховано 33,15 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

Водночас у вересні нинішнього року порівняно з вереснем 2019 року обсяги оподаткованого імпорту "за вагою" зменшились на 23,6%, а платежі зросли на 7%.

"Цих показників вдалося досягти внаслідок злагодженої роботи команди Держмитслужби та заходам, які вживаються в боротьбі з контрабандою й митними порушеннями", – резюмували представники ДМС.

До бюджету було перераховано 33,15 млрд грн Державна митна служба

До бюджету було перераховано 33,15 млрд грн Державна митна служба

До бюджету було перераховано 33,15 млрд грн Державна митна служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде менша, ніж у 2020 році.