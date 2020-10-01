Митниця у вересні перевиконала план на мільярд гривень

Державна митна служба за підсумками вересня перевиконала план із надходжень до державного бюджету на 1 млрд грн.

Зокрема, до бюджету було перераховано 33,15 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

Водночас у вересні нинішнього року порівняно з вереснем 2019 року обсяги оподаткованого імпорту "за вагою" зменшились на 23,6%, а платежі зросли на 7%.

"Цих показників вдалося досягти внаслідок злагодженої роботи команди Держмитслужби та заходам, які вживаються в боротьбі з контрабандою й митними порушеннями", – резюмували представники ДМС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде менша, ніж у 2020 році.