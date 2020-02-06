300 грн за повний день: у мережі спливли розцінки за мітинг проти ринку землі

У Києві мітингувальникам, які зібралися у четвер, 6 лютого, з протестами проти впровадження ринку землі в Україні платять від 140 до 300 гривень.

Організатори відзначили, що для участі в акціях запрошують чоловіків і жінок у віці від 16 до 60 років. Про це свідчить публікація у співтоваристві "Масовка, кастинги, зйомки, Київ" на Facebook.

Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші – до 17:30.

Організатори обіцяли заплатити 140-170 гривень у першому випадку і 300 гривень – у другому.

Зокрема, учасники акції протесту закликали президента Володимира Зеленського зустрітись із аграріями та дослухатися до їхніх думок.

Згодом колона із плакатами вирушила до приміщення Верховної Ради України, де 6 лютого планують розпочати розгляд законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші до 17:30

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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