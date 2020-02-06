300 грн за повний день: у мережі спливли розцінки за мітинг проти ринку землі

У Києві мітингувальникам, які зібралися у четвер, 6 лютого, з протестами проти впровадження ринку землі в Україні платять від 140 до 300 гривень.
Організатори відзначили, що для участі в акціях запрошують чоловіків і жінок у віці від 16 до 60 років. Про це свідчить публікація у співтоваристві "Масовка, кастинги, зйомки, Київ" на Facebook.
Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші – до 17:30.
Організатори обіцяли заплатити 140-170 гривень у першому випадку і 300 гривень – у другому.
Зокрема, учасники акції протесту закликали президента Володимира Зеленського зустрітись із аграріями та дослухатися до їхніх думок.
Згодом колона із плакатами вирушила до приміщення Верховної Ради України, де 6 лютого планують розпочати розгляд законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші до 17:30
У Києві влаштували масові акції проти продажу землі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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