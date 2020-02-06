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7 лютого • оновлено в 08:57
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300 грн за повний день: у мережі спливли розцінки за мітинг проти ринку землі

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У Києві мітингувальникам, які зібралися у четвер, 6 лютого, з протестами проти впровадження ринку землі в Україні платять від 140 до 300 гривень.

Організатори відзначили, що для участі в акціях запрошують чоловіків і жінок у віці від 16 до 60 років. Про це свідчить публікація у співтоваристві "Масовка, кастинги, зйомки, Київ" на Facebook.

Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші – до 17:30.

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Організатори обіцяли заплатити 140-170 гривень у першому випадку і 300 гривень – у другому.

Зокрема, учасники акції протесту закликали президента Володимира Зеленського зустрітись із аграріями та дослухатися до їхніх думок.

Згодом колона із плакатами вирушила до приміщення Верховної Ради України, де 6 лютого планують розпочати розгляд законопроєкту про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші до 17:30

Мітингувальники були розділені на дві групи – одні повинні брати участь до 13:00, інші до 17:30

У Києві влаштували масові акції проти продажу землі

У Києві влаштували масові акції проти продажу землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі
Місце
Україна Київ
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
На Майдане было 200 гривен в час. 300 в день.. Совсем оборзели
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Рынок земли в Украине блокируют в основном проросийские силы. Это партия кума Путина Виктора Медведчука «Оппозиционный Блок — За жизнь!» и «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую давно и не без оснований подозревают в тайных связях с Кремлем.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дак дешево шо то,зимой 13/14,платили 200 день,400 ночь,кормили пару раз,за активные действия премия,короче за сутки ,с отдыхом ночью часа три,получалось 500грн,по курсу восемь,расценки менялись,то в Мариинском больше отстегивали,то на Майдане,поэтому люди бегали где больше,студенты по очереди ,через день,по полгруппы,конечно отстегивали куратору группы,но все были довольны,хотя потом и идейных появилось дофига.
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