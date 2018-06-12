Мита США на сталь і алюміній: стало відомо, що чекає на Україну

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська заявила, що українські виробники можуть розраховувати на виключення з-під дії мит на поставки в США сталі і алюмінію.

"Ми вважаємо, що можемо серйозно розраховувати на виключення з-під дії цих мит. Сполучені Штати досить серйозно розглядають аргументи, подані Україною", - повідомила вона за підсумками переговорів з представниками американського уряду, йдеться в Twitter МЕРТ.

У міністерстві економічного розвитку і торгівлі підкреслили, що Білий дім вже виключив ряд країн з-під дії мит, і Україна має намір стати однією з них.

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Нагадаємо, що з 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики і Канади.

Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн.

Існує ряд стран, Які получил віключення з-під Дії ввізного мита на імпорт Сталі та алюмінію до США, і Україна прагнем дива однією з них. Тому Нещодавно наша Делегація провела відповідні переговори з представником Уряду США. Про це @mykolska в Коментарі для @ICTV_Fakty . pic.twitter.com/wzix9UfMXy - Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 11 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше в ЄС заявили про намір ввести заходи у відповідь на мита США.