УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Мита США на сталь і алюміній: стало відомо, що чекає на Україну

1.2тЧитати новину російською

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська заявила, що українські виробники можуть розраховувати на виключення з-під дії мит на поставки в США сталі і алюмінію.

"Ми вважаємо, що можемо серйозно розраховувати на виключення з-під дії цих мит. Сполучені Штати досить серйозно розглядають аргументи, подані Україною", - повідомила вона за підсумками переговорів з представниками американського уряду, йдеться в Twitter МЕРТ.

У міністерстві економічного розвитку і торгівлі підкреслили, що Білий дім вже виключив ряд країн з-під дії мит, і Україна має намір стати однією з них.

Новини
Верховна Рада підняла експортне мито на металобрухт

Нагадаємо, що з 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики і Канади.

Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше в ЄС заявили про намір ввести заходи у відповідь на мита США.

Особа
Наталія Микольська
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги