Мита на дизпаливо призвели виключно до зростання цін на пальне, – Привалова

Запровадження мит на дизельне пальне призвели виключно до підвищення цін на пальне для всіх категорій споживачів. Про це повідомила президент "Нафтогазової асоціації України" Неля Привалова.

"Запровадження мит нічого доброго для країни не привело, крім того, що на цей відсоток мит були підвищені ціни на дизельне паливо і скраплений газ абсолютно усіма постачальниками цих видів палива, як вітчизняними, так і іноземними. Просто кінцеві споживачі заплатили більше коштів на купівлю цих видів палива", – зазначила Привалова.

За її словами, ніяких глобальних питань диверсифікації запровадження мит упродовж року не вирішили.

"Просто піднялися на цей відсоток ціни для покупців, для споживачів. Все, інших суттєвих змін на ринку у зв’язку із запровадженням цих мит не відбулося. Ніяких глобальних питань вони не вирішили", - додала Привалова.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва в червні 2020 року визнав протиправним та скасував рішення Кабінету Міністрів про запровадження спеціальних мит на імпорт дизпалива із Росії на рівні 4% і скрапленого газу 3,75%, які діяли з 1 серпня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що в липні "Укртатнафта" звернулася до Міненерго з проханням ініціювати введення спеціальних мит на імпорт дизпалива і зрідженого газу з Росії на рівні 8,46% вже з 1 серпня 2020 г. Ця прохання не було підтримано експертною радою при Міністерстві енергетики. За оцінками експертів, мило 8,46% призведе до підвищення цін дизпалива на 1,3 грн/л.

За оцінками "Нафтогазовій асоціації України", введення мит призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ.

Це вже друга спроба ПАТ "Укртатнафта" обмежити імпорт нафтопродуктів з початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.