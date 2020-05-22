Мита на дизпаливо і автогаз на користь олігарха, і це не приховується – Куюн

Підвищення акцизу на зріджений газ і введення мита на дизпаливо вигідно одному з українських олігархів.

Про це заявив заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95" Артем Куюн.

За словами експерта, підвищення акцизу і введення мита призведе до зростання цін на автогаз і дизель, причому незалежно від того, імпортуються вони або виробляються в Україні.

"Будь-який акциз – це непрямий податок. Він лягає прямо в ціни. Така економічна теорія і практика, тут без варіантів. Аналогічно мито – це, що б хто б там не говорив, спосіб підняти ціну імпорту. І рівно на цю ж величину підніметься ціна на внутрішньому ринку", – пояснив Куюн.

На його думку, ухвалення цього рішення лобіює група Приват, яка контролює Кременчуцький НПЗ, оскільки подорожчання імпортного палива дозволить їм більше заробляти.

"Просто люди хочуть торгувати дорожче, зробити альтернативу своєму паливу дорожче. І відповідно дорожче продавати, більше заробляти. Таким чином в таку обгортку зашивається підтримка національного виробника, абсолютно приватного, на якого немає ніяких важелів впливу... В даному випадку нам всім пропонують профінансувати поліпшення стану групи Приват", – пояснив Куюн.

Нагадаємо, в грудні "Укртатнафта" пропонувала підняти акциз на скраплений газ. Відповідну правку до законопроєкту №2317 вносила депут Ольга Василевська-Смаглюк, яка раніше довгий час працювала на телеканалі 1+1. Її ініціатива передбачала зростання акцизу на автомобільний газ у 2,7 рази, що призвело б до зростання ціни автогазу на 5 грн/л. Тоді правка не була підтримана.

Сьогодні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має поставити крапку у цій ініціативі. У свою чергу, з різкою критикою комісії виступив депутат Олександр Дубинський, близький до одного з українських олігархів. За його інформацією міністерство вважає, що для введення мит немає достатніх повноважень.

Раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо приведе до зростання цін на заправках і вдарить по найменш платоспроможним українцям.

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