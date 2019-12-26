Місцева влада продовжує закликати Зеленського заборонити відкритий Герусом імпорт е/е з Росії

Троїцька сільрада (Дніпропетровська область) звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом заборонити імпорт електроенергії з Росії, який став можливий через "правки Геруса". Про це йдеться у зверненні депутатів сільради за підписом сільського голови Олега Чуприни.

"З 1 жовтня 2019 року розпочався імпорт електроенергії з країни-агресора – Росії, який в листопаді збільшився втричі, як порівняняти з жовтнем, і досяг 15% українського ринку. Внаслідок цього почалися зупинятися українські ТЕС і шахти", – сказано у зверненні.

Насамперед депутати просять президента не допустити припинення роботи вугледобувних підприємств – основного джерела наповнення місцевого бюджету.

Місцева громада звинувачує депутата Андрія Геруса, який є ініціатором закупівлі електроенергії з Росії, у свідомому знищенні вугледобувних та енергогенерувальних підприємств України.

"Глава комітету Герус власними руками запустив вбивчу кампанію зі знищення української енергетики й економіки, оскільки чим більше української електроенергії було заміщено імпортом, тим більше стало можливостей для тиску на нашу країну", – переконані місцеві депутати.

Їхні вимоги складаються з трьох пунктів: не допустити зупинки українських вугледобувних підприємств, заборонити імпорт електроенергії з Росії на всі сегменти ринку і ветувати законопроєкт №2233, який залишає преференції для імпорту електроенергії з Росії – головного реекспортера російських енергоресурсів.

Як повідомлялося, раніше заклики заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі президенту Зеленському направляли депутати Курахівської, Миронівської, Мірноградскої (Донецька обл.), Нововолинської (Волинська обл.), Сокальської, Червоноградської (Львівська обл.) рад.

Нагадаємо, комерційний імпорт електроенергії з Росії вперше за 4 роки став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник Комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член цього ж комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був ухвалений законопроект №2233, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється тільки для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрідобового", тоді як поставки на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворювальним. Крім того, законопроєктом №2233 надається право Кабміну будь-якої миті відновити імпорт електроенергії з Росії "за двосторонніми договорами" і на "внутрідобовий ринок".

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі призвели до штучного обмеження вироблення українськими виробникам. Державна компанія "Енергоатом" вже оцінила недоотриманий прибуток від цих обмежень у 100 млн грн.

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