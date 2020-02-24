Місце ініціаторів імпорту електроенергії з РФ на лаві підсудних – Ляшко

Ініціатори відновлення імпорту російського струму, який знищує вітчизняну енергетику і вугільну галузь, мають сидіти на лаві підсудних. Про це заявив ексдепутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Місяць чи більше тому міністр енергетики Оржель звернувся до НКРЕКП про те, що вітчизняні шахти зупиняються, вугілля продати не можемо, і вимагають від НКРЕКП заборонити в Україну імпорт російської електроенергії. Минуло більше місяця, НКРЕКП не ухвалила жодного рішення. Більше того, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк дав інтерв'ю і розказує про те, що російська електроенергія – це нормально, тому що це конкуренція. То я пану голові НКРЕКП хочу сказати, що ніякої конкуренції немає, тому що російська і білоруська електроенергія заходить в Україну, але Україна не може продати ні до Росії, ні до Білорусі своєї електроенергії. Яка конкуренція?", – сказав Ляшко.

Політик зазначив, що через імпорт російського струму потужності вітчизняних енергопідприємств постійно обмежуються оператором системи передча (НЕК “Укренерго”), вітчизняні енергопідприємства через це зазнають значних збитків. Окрім того, збитків зазнали і вугледобувні підприємства, адже попит на їх продукцію суттєво впав, а на складах ТЕС накопичились великі запаси вугілля, яке не було використано. Внаслідок цього вже найближчим часом шахти збанкрутують і будуть закриті, а тисячі шахтарів залишаться без роботи.

"Щонайменше 28 тисяч шахтарів можуть залишитися без роботи, бо ми купуємо мільйонами тонн російське вугілля замість того, щоб купувати своє вугілля", – повідомив Ляшко.

На думку політика, ініціатори відновлення імпорту російської електроенергії, який знищує вітчизняну енергетику, мають опинитись на лаві підсудних.

Нагадаємо, 16 січня Міністерство енергетики і захисту довкілля звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

В грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що рішеннями судів НАБУ та СБУ зобов’язали порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою.

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