МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Міст не допоміг'': у Криму вказали на провал окупантів

4.4тЧитати матеріал російською

У анексованому Росією Криму ціни на продукти харчування виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг", пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

Зокрема, в Москві йогурт продають по 85 рублів (близько 36 гривень) за одиницю, водночас аналогічний продукт у анексованому Криму коштує 102 рублі (більше 43 гривень).

Новини
''У нас усі мовчать'': у Росії напророкували фіаско залізниці на Кримському мосту

"Ліворуч – Крим. Праворуч – Москва. Посередині – йогурт", – іронізує блогер.

''Міст не допоміг'': у Криму вказали на провал окупантів

RoksolanaToday&Крим

''Міст не допоміг'': у Криму вказали на провал окупантів

RoksolanaToday&Крим

Нагадаємо, в Криму вартість мінімального набору продуктового кошика зросла майже на 8%. При цьому експерти відзначають, що незабаром вартість продуктів на півострові зросте ще сильніше. Зростанню цін посприяють просідання курсу рубля, підвищення ставки ПДВ, а також неврожай окремих овочевих культур і пшениці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
12
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А творога то за 109,99 нету, ха-ха. До чего Путен страну довел, пустой прилавок и творога нету, а это значит голодные бунты не за горами и пора учить кетайский. Ни творога ни Томоса. А вот вукраине есть творог. И Томос есть. СУГС, ёпста. Шах и мат, вата.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Кто про что, а хохлы все про мост - то развалится, то не построится, то по нему машины не идут. Дорогие украинцы. Меня очень радует, что вы все обеспокоины судьбой Крымского моста и его состоянием. То он не будет построен, то он вот-вот рухнет, то рухнет со временем и нам (России) придется вбухивать огромные суммы в него. Очень рад, что вы в одном случае радуетесь, а в другом переживаете. Бросьте все это - пустые хлопаты. До 2014 года Россия выплачивала Украине порядка 9 млрд. баксов ЕЖЕГОДНО за нашу базу в Севастополе, аренду и прочее, прочее, прочее. Начиная с 2014 года - Россия больше не платит Украине этих денег, а вкладыывает их в развитие Крыма - строит электростанции, дороги, мосты, школы, больницы, аэропорты и т.д. И если даже что-то случится с Крымским мостом - не боспокойтесь, отремонтируем, починим, восстановим. И если Украина так переживает, за потерю 3 млрд баксов при прекращении транзита газа через нее и это при такой территории Украины, то теперь представьте 9 млрд баксов на Крым и его территорию сравните со всей Украинской территорией. В Крыму на 1 кв. метр приходится денег гораздо больше, чем на тот же 1 кв. метр на Украине. Да хватит об этом. Вы лучше расскажите об успехах Украины у себя в стране, интересно за вас хоть в чем-то порадоваться, не только в возможности безвизового выезда на запад на ограниченное время только для мытья туалетов. У нас в России как то проблем с покупкой визы не возникает и ездием в Европу чисто отдыхать, да же не задумываемся об этой стоимости визы... .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Савченко Александр
Савченко Александр
Про неурожай пшеницы очень понравилось ! Вислоухие, в 2018 г Украина купила в России 800 000 тонн (!) зерна. Это по данным Таможни Украины. Вугля 4,3 млн тонн, ТВЭЛов на 1,6 млрд $, свинины 18 000 тонн. Шо то много вы жрете, свинорылые !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги