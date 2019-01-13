''Міст не допоміг'': у Криму вказали на провал окупантів

У анексованому Росією Криму ціни на продукти харчування виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг", пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

Зокрема, в Москві йогурт продають по 85 рублів (близько 36 гривень) за одиницю, водночас аналогічний продукт у анексованому Криму коштує 102 рублі (більше 43 гривень).

"Ліворуч – Крим. Праворуч – Москва. Посередині – йогурт", – іронізує блогер.

RoksolanaToday&Крим

RoksolanaToday&Крим

Міст чомусь не допоміг

зліва Крим

Справа-Москва

посередині йогурт pic.twitter.com/hHk7lxechg - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 січня 2019 р

Нагадаємо, в Криму вартість мінімального набору продуктового кошика зросла майже на 8%. При цьому експерти відзначають, що незабаром вартість продуктів на півострові зросте ще сильніше. Зростанню цін посприяють просідання курсу рубля, підвищення ставки ПДВ, а також неврожай окремих овочевих культур і пшениці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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