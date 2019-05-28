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Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

1.1тЧитати матеріал російською

26 травня, на День міста Києва, відбулося відкриття мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів. На нього всі довго чекали. Зазначимо, що вартість робіт перевищила 400 млн гривень. Фішкою проекту стали напівпрозорі елементи конструкції. Мер столиці особисто перевірив їх на міцність. І ось у перший же день експлуатації скло на мосту було пошкоджено.

Однією із версій поліції, якої притримується мер Кличко, було те, що хулігани вночі знизу розстріляли скло. Все покрилося тріщинами і павутинням. За декілька днів зі моменту відкриття на мосту вже тричі міняли скло, водночас повідомляється про все нові й нові проблеми.

У мережі розгорівся ажіотаж через халепу з мостом, тож OBOZREVATEL вирішив згадати й інші гучні аварії шляхопроводів у столиці. Пропонуємо читачам ознайомитися з ними.

1. Міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою

Після гучного відкриття на мосту за 400 млн тріснуло декілька інноваційних скляних прольотів. На днях саме ці прольоти випробовували на міцність брати Клички. Поліція розслідує подію як акт вандалізму, а ремонтні бригади щодня потроху латають нововідкритий міст.

Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

2. Шулявський міст

Велика аварія сталася у лютому 2017 року. В мережі миттєво поширилися сотні фото та відео, адже НП сталася ввечері робочого дня, що спричинило транспортний колапс на даному відрізку шляху. На щастя, під час обвалу ніхто не постраждав, проте на реконструкцію міст зачиненили і з того часу досі не відкрили.

Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

3. Пішоходний міст у Шевченківському районі

НП трапилась у лютому 2019 року. Маршрут через переправу знаходиться на території Інституту педіатрії за адресою вулиця Платона Майбороди. Раніше міст слугував для переправи людей до інституту. На щастя, ніхто не постраждав. Після обвалу там залишилися лише шматки бетонної споруди, які через тиждень так і не прибрали.

Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

4. Міст поблизу метро Дарниця

На вулиці Будівельників в листопаді 2018 року сталася неприємність - провал з'явився над Броварським проспектом біля станції метро "Дарниця". Через халатність комунальників, які пізно виявили провал, лопнула плита. Ось тому і з’явилась величезна яма в центрі мосту, яка унеможливила рух транспорту.

Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

5. Міст на перехресті вулиць Кирилівської та Теліги

В липні 2018 року, частково обвалився шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської (колишня Фрунзе) та Теліги. Внаслідок сильних опадів відбулося зрушення землі і частини конструкцій моста. Постраждали тільки комунікації і магістральний оптоволоконний кабель. Під час аварії ніхто не постраждав.

Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

6. Падіння крана - будівництво Метро на Троєщину

Під час будування Подільського мосту, у 2011 році впав найпотужніший кран України "Захарій". Залізний велететь, впав за декілька метрів від набережної. Причиною падіння крану стали порушення правил безпеки під час експлуатації устаткування, впорядкування машин і механізмів крану. Подільський міст до цього часу досі не відкрили.

Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва
Будівництво на мільйон: топ "найпровальніших" мостів Києва

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "И вот в первый день эксплуатации городов были повреждены." Цитата: "однако на реконструкцию городов закрыли и с тех пор не открыли" Цитата: "Ранее городов служил для переправы людей в институт" На обозе вообще корректоры есть которые по идее должны проверять окончательный текст статей и вносить исправления?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Медовар принимал участие в их проектировании...??
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