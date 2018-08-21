"Мисливці за головами": в Росії платитимуть за "доноси" по 150 тисяч доларів

У Росії уряд встановив виплату винагороди за "сприяння" поліції в затриманні злочинців і розкритті злочинів в розмірі від $750 (50 тис. рублів) до $150 тис. (10 млн рублів).

Як пише "Комерсант", матеріальна форма заохочення громадян затверджена Мін'юстом Росії.

"Діючі поліцейські вважають, що серед громадян з'являться справжні мисливці за головами зловмисників, а колишні вважають, що подібні виплати можуть призвести до зловживань з боку самих правоохоронців", - сказано в матеріалі.

Відзначається, що такий механізм розробляли понад рік. Раніше в правоохоронних органах Росії винагороду за "сприяння" виписували в окремих випадках, а гроші на це йшли з власних фондів.

Діяти новий нормативний акт почне після офіційного опублікування на сервері органів держвлади Росії.

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"Для того щоб вдатися до допомоги населення в затриманні злочинця або розкритті злочину, відповідний підрозділ органу внутрішніх справ має звернутися в департамент фінансово-економічної політики і забезпечення соціальних гарантій (ФЕД) МВС. Якщо ініціатива буде схвалена, то відповідна інформація із зазначенням суми винагороди повинна бути розміщена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ і ЗМІ. Суми заохочень можуть варіюватися від 50 тис. до 10 млн руб." - сказано в матеріалі.

Після видання наказу інформатора протягом двох тижнів повинні повідомити про виплату йому винагороди. Гроші можуть бути виплачені як готівкою, так і зараховані на рахунок в банку. При цьому в першому випадку громадянин зобов'язаний написати розписку. У разі відмови у виплаті МВС зобов'язане повідомити інформатора письмово протягом семи днів з дня прийняття відповідного рішення. Відмова, очевидно, може бути оскаржена, в тому числі в судовому порядку.

Відзначається, що в правоохоронних органах Росії вважають, що така ініціатива призведе до більш активної допомоги громадян і допоможе уникнути будь-яких зловживань при фінансових розрахунках з ними.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Росії рекордно підвищили пенсійний вік. Пізніше Міністерство економічного розвитку РФ запропонувало збільшити тарифи на послуги ЖКГ на 2%.