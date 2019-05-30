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Місія МВФ в Україні завершена: Фонд зробив важливу заяву

1.1тЧитати матеріал російською

Місія Міжнародного валютного фонду готова повернутися до Києва після виборів до Верховної Ради і формування нового уряду.

Про це сказано в заяві глави місії Рона ван Родена в четвер, 30 травня, передає "Інтерфакс-Україна". "Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", – вказано в заяві.

За його словами, команда фахівців МВФ мала дуже продуктивні дискусії з владою України, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, щодо перегляду програми stand-by між Україною і МВФ. Експерти МВФ зробили висновок щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив ван Роден.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ЗМІ з'явилася інформація, що місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну на два тижні, скорочує графік роботи і не переглядатиме програму співпраці.

  • Пізніше цю ж інформацію спростували в коментарі ЗМІ в українському представництві Фонду.

  • У Кабінеті міністрів запевнили, що МВФ продовжить роботу за встановленим графіком.

  • Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Україна продовжить активну співпрацю з МВФ. Він спростував інформацію, що місія Фонду залишила Україну через розпуск парламенту.

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