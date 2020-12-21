Місія МВФ почала роботу в Україні: формат вперше змінили через коронавірус

Місія Міжнародного валютного фонду у понеділок, 21 грудня, розпочала роботу в Україні. Фонд розпочне перегляд чинної програми stand-by – вперше в онлайн-форматі.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає УНН. За її словами, Нацбанк уже виконав всі передумови для візиту МВФ.

"З боку Нацбанку виконані всі передумови для того, щоб місія почала своє рев'ю (перегляд програми з Україною. - Ред.). Ви знаєте, що традиційним для такого часу місії структурним маяком є затвердження Державного бюджету, і він також був затверджений. Тому, у принципі, з точки зору важливих і принципових речей – вони зроблені, і місія розпочинає роботу сьогодні", – сказала Рожкова.

15 грудня 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік.

Один зі структурних маяків МВФ – закон про банки і банківську діяльність вже зареєстрований у Верховній Раді.

Другий серйозний момент – це затвердження планів державних банків по роботі з проблемними активами. Нацбанк також це зробив.

Третій маяк – затвердити на Раді фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування фізичних осіб. Це також уже було зроблено.

Нагадаємо, в Україні з 21 по 23 грудня працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що через пандемію "візит" відбудеться в онлайн-форматі.

Раніше Шмигаль озвучив очікувану дату отримання наступного траншу від Міжнародного валютного фонду. Так, прем'єр розраховує на лютий-березень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з умовами отримання кредиту, Україна, крім іншого, повинна скасувати регулювання тарифів на газ і провести податкову реформу.