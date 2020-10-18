Місія МВФ може не приїхати в Україну, – член ради НБУ
На сьогоднішній день тривають консультації між представниками України і МВФ
Місія може працювати в режимі онлайн
Україна має шанси на транш
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може не приїхати цього року до України через пандемію коронавірусу.
Усі необхідні консультації з питання надання Україні траншу МВФ можуть проходити онлайн, але сьогодні називати суму траншу і термін його отримання зарано. Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів економіст, член Ради Національного банку України Василь Фурман.
"Нацбанк, Міністерство фінансів, керівництво уряду ведуть активні переговори з економістами МВФ. Триває робоче спілкування по тих чи інших питаннях", – повідомив він.
Як пояснив Фурман, рішення про виділення траншу ухвалюється Радою директорів МВФ, а місія, своєю чергою, напрацьовує проєкт відповідних документів за підсумками консультацій з державними органами України.
"Для України на сьогоднішній день стратегічно важливою є співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Показники Держбюджету – падіння ВВП цього року, темпи економічного зростання наступного, інфляція – все це напряму залежить від цього", – наголосив Фурман.
Як писав OBOZREVATEL, аналітики BofA Securities спрогнозували, що наступний транш Міжнародного валютного фонду для України надійде наприкінці 2020 – на початку 2021 року. Раніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна може розраховувати на перший транш макрофінансової допомоги МВФ у жовтні.