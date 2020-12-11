Світові напророкували глобальне зростання цін після пандемії коронавірусу

Експерти вважають, що світ після пандемії коронавірусу може перейти в епоху різкої інфляції.

На карантині люди не витрачали свої гроші, а після вакцинації – можуть продовжити покупки. Це випереджає здатність фірм відновлювати потужності, що може спровокувати зростання цін. Про це повідомляє The Economist.

Додатковий аргумент щодо ймовірності інфляції – стійкий ціновий тиск. На Заході і в Азії суспільство старіє, провокуючи дефіцит робочої сили. В результаті політики будуть віддавати перевагу великим бюджетним дефіцитам.

За словами експертів, якби центральним банкам довелося підвищувати процентні ставки, щоб зупинити споживче зростання цін, ринки б впали.

Країни повинні вберегти себе від цього ризику шляхом реорганізації власних зобов'язань, а уряди повинні фінансувати фіскальні стимули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% 12 червня 2020 року.

10 грудня Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Так показник залишився на найнижчому в історії України рівні.