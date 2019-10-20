Як у 2008-2009 роках: світові напророкували "фінансовий армагеддон"

Колишній керуючий Банку Англії Мервін Кінг заявив про загрозу нової економічної і фінансової кризи, яка може мати катастрофічні наслідки для світової ринкової економіки.

За його словами, хаос у світовій економіці, що відбувався в 2008-2009 роках, може повторитися, передає The Guardian.

На його думку, нове фінансове падіння може зруйнувати легітимність демократичної ринкової системи.

Колаж

"Роблячи вигляд, що ми зробили банківську систему безпечною, ми рухаємося до цієї кризи", – заявив він.

При цьому експерт додав, що від можливого так званого фінансового армагедону серйозно постраждає США.

Згідно з його запевненнями, цього можна уникнути, якщо американська Федеральна резервна система буде мати необхідну міць, щоб протистояти політичній кризі в Сполучених Штатах.

"Брижі на поверхні нашої політики перетворилися в хвилю, і вітер змін знайшов силу", – сказав він і закликав федеральний резерв та інші центральні банки почати переговори за зачиненими дверима з політиками, щоб законодавці усвідомили, наскільки вразливими виявляться країни в разі чергової кризи.

Як писав OBOZREVATEL, курс долара може різко обвалитися після десятирічного періоду зростання. При цьому чинна монетарна політика, можливо, буде трансформуватися.

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