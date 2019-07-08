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"Міняють суверенітет на газ!" У Зеленського рознесли Бойка і Медведчука через переговори з Росією

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Українські політики і лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук не домовляються з Росією про низьку ціну на газ, а здають суверенітет країни.

Про це заявив у інтерв'ю ТСН секретар Ради національної безпеки і оборони країни Олександр Данилюк. При цьому він наголосив, що виступає за низьку ціну на газ для населення (щоб подивитися відео по темі, доскролльте до кінця сторінки).

"За низьку ціну — я за. А ви думаєте, вони про це домовляються? Якщо це суверенітет України міняють на газ. У цьому і є проблема. Для Росії газ — це бізнес та інструмент впливу на Україну, Білорусь та Західну Європу. Деяких вони намагаються притиснути. Плюс геополітична корупція. 2 червня Росія ввела санкції експортні щодо дизелю і мастил", — сказав глава РНБО.

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У Зеленського запропонували Бойку і Медведчуку зайнятися поставками газу з Росії

Бойко і Медведчук

Бойко і Медведчук

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули уваги правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука у Москву і візьмуть до уваги також і другий епізод — візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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Особи
Олександр ДанилюкЮрій БойкоВіктор МедведчукДмитро Медведєв
Місце
Україна
Теги
газУкраїнаРосія
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
<< За низкую цену – я за. А вы думаете, они об этом договариваются? >> ------ А это ИХ обязанность? Это твоя обязанность! И о газе договариваться, и о военнопленных. А ты сидишь, гадишь в песочнице. Люди за тебя хоть что-то делают.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Слово ,,суверенитет ‘’ к Украине неприменимо, т.к . страна находится под векшним управлением аж с 1240 года.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Жид Бойко как прогнулся -наверное и кружевные трусики надел перед встречей с Вовой и Димой, а Медведчук выступает в роли сутенера
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Валевич Борис, ....А кто у вас там не жид?
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