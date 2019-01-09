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''Змінюють закони'': викрито обман Росії при будівництві Кримського мосту

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Росія змінила свої державні будівельні норми для того, щоб узаконити будівництво Кримського мосту, адже будівництво тривало з порушенням технологій і законодавства.

Про це ObozTV розповів експерт державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба. Він нагадав, що палі споруди на двадцять метрів не доходять до скелястого ґрунту.

"Ці просідання мосту — це наслідок порушення технології будівництва. Арка прогону, те що власне називається мостом, вона стоїть на опорах, які просідають. А за їхнім законодавством і державними нормами вона мала стояти винятково на скелястому ґрунті", — уточнив Глеба.

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Він наголосив, що у Криму в принципі немає матеріалів, необхідних для побудови мостів. Зокрема це стосується граніту і щебеню.

Кримський міст

Кримський міст

"І їм зараз треба робити так звані "пригрузи". Тобто великі бутові камені треба з величезною швидкістю і у великих кількостях занурювати, щоб пригрузити опори, які просто видавлюються ґрунтом", — розповів експерт.

Раніше OBOZREVATEL вже повідомляв про численні проблеми Кримського мосту:

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Теми
анексія КримуПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Віктор Глеба
Місце
Росія
Теги
Кримський містКримНовини КримуРосія
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Дебилам все нет покоя. Пфу бля.
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Откуда это чучело знает на какую глубину погружались сваи? Откуда ему вообще могут быть известны Российские требования? Вы же нам уже 1000 раз сказали остаточно прощевай. Так что вам так этот мост покоя не дает? Свои стройте 😀
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гетьман Елена, А вот ты в зоопарк когда-нибудь ходила? Вот и мы сюда ходим.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Вартанов Жорик, если мы вам тысячу раз сказали какое-то «прощЕвай» то с какого вы здесь до сих пор ошиваетесь?
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Проблемы Крымского моста существуют только в подкастрюльном пространстве вислоухих.
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