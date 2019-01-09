''Змінюють закони'': викрито обман Росії при будівництві Кримського мосту

Росія змінила свої державні будівельні норми для того, щоб узаконити будівництво Кримського мосту, адже будівництво тривало з порушенням технологій і законодавства.

Про це ObozTV розповів експерт державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба. Він нагадав, що палі споруди на двадцять метрів не доходять до скелястого ґрунту.

"Ці просідання мосту — це наслідок порушення технології будівництва. Арка прогону, те що власне називається мостом, вона стоїть на опорах, які просідають. А за їхнім законодавством і державними нормами вона мала стояти винятково на скелястому ґрунті", — уточнив Глеба.

Він наголосив, що у Криму в принципі немає матеріалів, необхідних для побудови мостів. Зокрема це стосується граніту і щебеню.

Кримський міст

"І їм зараз треба робити так звані "пригрузи". Тобто великі бутові камені треба з величезною швидкістю і у великих кількостях занурювати, щоб пригрузити опори, які просто видавлюються ґрунтом", — розповів експерт.

Раніше OBOZREVATEL вже повідомляв про численні проблеми Кримського мосту:

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