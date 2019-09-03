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3 вересня • оновлено в 11:45
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/ Новини економіки

"Мінус 9 млрд": в Україні забили на сполох через проблеми держбюджету

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Державний бюджет України за підсумками серпня отримав 87,6 млрд гривень доходів.

Це на 8,7 млрд гривень або на 9% нижче за плановий показник на відповідний період, свідчать дані Державної казначейської служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету впали на 6,5 млрд гривень або на 7%.

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Всього з початку року державний бюджет України отримав 671,7 млрд гривень доходів, що на 31,3 млрд гривень або на 4,5% нижче за плановий показник на цей період.

Однак це на 64,2 млрд гривень або на 10,6% вище за показник за аналогічний період минулого року.

Державний бюджет України за підсумками серпня отримав 87,6 млрд гривень доходів

Державний бюджет України за підсумками серпня отримав 87,6 млрд гривень доходів

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів.

Так, за підсумками 2018 року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж попереднього року.

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Місце
Україна
Теги
бюджет Держказначейство України
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