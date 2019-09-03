"Мінус 9 млрд": в Україні забили на сполох через проблеми держбюджету

Державний бюджет України за підсумками серпня отримав 87,6 млрд гривень доходів.

Це на 8,7 млрд гривень або на 9% нижче за плановий показник на відповідний період, свідчать дані Державної казначейської служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету впали на 6,5 млрд гривень або на 7%.

Всього з початку року державний бюджет України отримав 671,7 млрд гривень доходів, що на 31,3 млрд гривень або на 4,5% нижче за плановий показник на цей період.

Однак це на 64,2 млрд гривень або на 10,6% вище за показник за аналогічний період минулого року.

Державний бюджет України за підсумками серпня отримав 87,6 млрд гривень доходів

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів.

Так, за підсумками 2018 року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж попереднього року.

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