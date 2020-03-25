Мінськ знижок на нафту з РФ не отримає: у Кремлі жорстко відповіли Білорусі

Російський Мінфін не веде роботи з компенсації російським компаніям через постачання ними нафти в Білорусь і не ознайомлений із такими планами взагалі.

Про це заявив журналістам статс-секретар, заступник міністра фінансів РФ Олексій Сазанов, коментуючи заяву прем'єр-міністра Білорусі Сергія Румаса, передає "Інтерфакс".

У вівторок, 24 березня, Румас заявив, що російські нафтові компанії де-факто будуть постачати нафту до Білорусі без премії. За його словами, частину премії компенсує уряд РФ коштом міжбюджетних розрахунків.

Сазанов заявив, що не знає про схему компенсацій і ні з ким не працює з щодо цього. "Ми зараз жодної роботи з цього питання не ведемо", – сказав заступник міністра РФ, відмовившись обговорювати слова білоруських колег.

"Я не коментую чужі заяви", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укртранснафта" почала розвантаження третього танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі, компанія прийняла танкер з нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн.

Водночас джерела стверджували, що Росія погодилася збільшити знижку на нафту, яка постачається до Білорусі, до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше. Угода з Білоруссю начебто стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеного раніше в рамках ОПЕК+ угоди про обмеження нафтовидобування.

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