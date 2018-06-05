Відставка Данилюка: стало відомо, коли можуть звільнити скандального міністра

Кабінет міністрів на засіданні 5 червня може відправити у відставку міністра фінансів Олександра Данилюка. Таке рішення цілком вірогідне після цілого ряду скандалів, пов'язаних із політиком.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в уряді. Так, прем'єр-міністр Володимир Гройсман 5 червня внесе проект подання про звільнення Данилюка. Одразу після цього його можуть розглянути. Більшість членів уряду таку ініціативу підтримує.

Для звільнення будь-якого члена Кабміну, крім глави МЗС і міністра оборони, досить подання від прем'єр-міністра або ж ініціативи самого міністра. Ще кілька тижнів тому Олександр Данилюк на засіданні уряду запропонував прем'єру відправити його у відставку, при цьому за власним бажанням він іти не збирається.

Олександр Данилюк КМУ

До слова, Олександр Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають бути узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні не можна. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету значно більше - 50 тис. грн на місяць, згідно з опублікованою НАЗК декларацією.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Зарплата у 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, у 2014 році його підприємство Rurik притягло річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. До речі, згідно з документами, це єдиний дохід компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказав інформацію про отримані з-за кордону кошти, що є порушенням закону і приводом для люстрації.