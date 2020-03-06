Міністерка соцполітики Марина Лазебна пообіцяла, що в цьому році українців обов'язково чекає підвищення пенсій. Крім того, вона має намір повернути норму "1 березня", коли до цієї дати була прив'язана індексація, і скоротити величезний розрив у виплатах.

Про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами Лазебної, до кінця року близько 11 мільйонів пенсіонерів отримають збільшені пенсії.

"Це підвищення буде протягом року зроблено, починаємо роботу вже з 1 квітня", – пообіцяла вона.

Марина Лазебна Скріншот з відео

Також міністерка соцполітики розповіла про повернення норми "1 березня", коли пенсіонери саме в цей день отримували підвищені виплати.

"Люди знали, що щороку 1 березня йшла індексація пенсій. Але в 2017 році "1 березня" прибрали. Ми всі звикли, ви звикли. Напевно, щоб не було спекуляцій, треба повернути цю норму з 1 березня. Я запевняю, це буде, ми ведемо такі розрахунки", – заявила Лазебна.

Крім того, вона заявила, що зараз розглядають, як можна скоротити розрив у питанні підвищення пенсій – через низькі зарплати (наприклад, у бюджетників) деякі отримують доплати в 100 гривень, тоді як інші і по 2000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж заявляв, що індексація пенсій в Україні буде проведена в 2020 році.

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