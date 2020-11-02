Міністр сказав, коли Лук’янівське СІЗО продадуть

Київський слідчий ізолятор (Лук’янівське СІЗО) може бути проданий на аукціоні не раніше 2023 року, його історична будівля може бути перетворена на готель.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міністр юстиції Денис Малюська. "Не раніше, ніж років за три, тому що зараз ми готуємо пакети документів на першу хвилю продажів, на заморожені тюрми", – пояснив він.

Разом з тим міністр розповів, що завдяки запровадженню платних камер Лук’янівське СІЗО є доходним. Причому, його дохідність перевищує дохідність інших подібних установ в Україні за рахунок більшої кількості платних камер і найвищої ціни. Вартість такої камери становить 12 тисяч гривень на місяць.

"Відселення Лук’янівського СІЗО не відбудеться одномоментно. Там утримується більше 2 тисяч людей, ми плануємо, що на першому етапі ми вивеземо звідти тисячу людей. Першочергово буде звільнено приміщення, яке неформально називають "Катькою", – повідомив він.

Міністр додав, що йдеться про історичну будівлю слідчого ізолятору. "З неї цілком спокійно можна робити готель. Напевно, це найоптимальніше призначення цього об’єкту, яке може генерувати пристойний дохід", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр Денис Малюська розповів про те, що за рахунок проведення "великого розпродажу в'язниць" міністерство планує провести "велике будівництво в'язниць". Всі старі виправні заклади, швидше за все, будуть знищені.