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14 квітня • оновлено в 12:23
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Милованов попередив про реванш корупціонерів через зарплати держчиновникам

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Ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що міністри повинні отримувати по 200 тис. грн на місяць, а керівники підприємств – від 500 тис. до 1 млн грн.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, навіть тимчасове зниження окладів призведе до звільнень компетентних і чесних людей із держслужби.

"Нормальні люди образяться та просто звільняться. А залишаться ті, хто заробляє на корупції і для кого офіційна зарплата неважлива. Ті, хто заробляє великі суми на схемах і крадіжках у держави. Тобто у нас з вами. Ще залишаться ті, хто не може знайти собі жодної роботи в приватному секторі. Це некомпетентні люди, чия користь на державній службі дуже сумнівна. І, нарешті, залишаться ті, кому будуть доплачувати в конвертах. А це означає, що вони працюватимуть не на нас із вами – платників податків, а на конкрентних бізнесменів і політиків", – пояснив Милованов.

Він також відповів на критику про те, що нібито чиновникам нема за що платити, оскільки спершу ті повинні показати результат.

"Багато хто скаже – чиновникам нема за що платити. Вони й так некомпетентні і все крадуть. Нехай спочатку навчаться працювати, розвинуть економіку, вичистять корупцію, зроблять "город-сад", і тоді... Але так не працює. Ми хочемо, щоб державою керували топові професіонали. Вони не студенти без досвіду, яких потрібно ставити на випробувальний термін. Вони знають свою ринкову ціну й у них багато інших варіантів на ринку", – написав ексміністр.

Зарплати держчиновникам

Зарплати держчиновникам

РБК-Україна

Милованов також пояснив, чому держчиновники не повинні працювати безкоштовно.

"Поставте себе на місце людини, якій пропонують таке. Ви б погодилися? На ентузіазмі, ненадовго – можливо. Але постійно так не працює. Суспільство, яке не готове платити високі зарплати держслужбовцям, не повинно дивуватися, що держава слабка й загрузла в корупції. Суспільство, яке вибирає популізм, а не компетентність, не зможе стати успішним і багатим. Суспільство, яке заощаджує на держслужбі, економить на своєму розвитку й боротьбі з системою", – сказано в повідомленні.

Милованов також опублікував перелік ринкових (на його думку) зарплат:

  • 200 тис. для міністра,

  • 150 тис. для заступників,

  • 100 тис. для глав департаментів у міністерствах,

  • 100-500 тис. для наглядових рад,

  • 100 тис. – 1 млн для керівників держпідприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада ухвалила урізаний держбюджет на 2020 рік. Згідно з документом, місячні доходи керівникам, членам наглядової ради, нардепам, суддям і прокурорам обмежили. Вони будуть отримувати не більш як 47 тис. грн на місяць.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Зарплати чиновників
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
зарплата карантин
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Коментарі
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Ирина Лукинова
Ирина Лукинова
А почему бы вам не получать зарплату как все,4-10 тысяч, хотя бы пол года, почувствовать, как это живет простой народ,и пенсию в 2 тысячи! Зажрались вы сволочи!
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bel serg
bel serg
Даешь мин. пенсию в 5 тысяч, чтоб работа этих спиногрызов была видна. А???
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Треба погодитись з ним за умови що робота чиновника буде і професійною і якісною. Хто та як буде оцінювати?
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