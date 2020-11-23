Міністр Петрашко повністю провалив роботу щодо підтримки МСБ, – експерт

Робота з підтримки бізнесу в кризу провалена, міністра економіки Ігоря Петрашка потрібно міняти.

Про це написав політолог Кирило Сазонов у блозі на Цензор.нет. "Наразі мені здається, що міністерства економіки і профільного міністра у нас просто немає. Є пріоритетні інвестпроєкти? Ні, тільки анекдоти про інвестнянь. Що там із системою пільгового кредитування по 5%-7%-9%? Нічого. У реальності кредити коштують 13,75% для бізнесу, що діє, і 15,75% для стартапів", – написав Сазонов.

Кредит за такими ставками бізнесменам не в радість, наголосив політолог. Крім того, левова частка коштів за цими кредитами не була спрямована на відновлення постраждалих від карантину галузей.

"Близько 72% (9,1 млрд грн) від загального обсягу наданих за програмою кредитів – кредити на рефінансування раніше отриманих позик, тоді як частка нових інвестиційних кредитів становить усього 19% (2,4 млрд), антикризових кредитів за ставкою 3% – 9% (1,1 млрд грн)", – зазначив Сазонов.

За його словами, кількість нових інвестиційних кредитів, наданих за програмою "5-7-9%", не перевищує 2 тисяч (виходячи з обсягу в 2,4 млрд грн. І максимальної суми кредиту), тоді як кількість малих підприємств в Україні, за даними Держстату, становить 362,3 тисячі. Тобто інвесткредити за програмою змогли отримати лише 0,55% малих підприємств.

"Мінекономіки з цього приводу не переживає. Мені здається, що у нас його просто немає. Ось такий парадокс. Міністр Петрашко є і непогано виглядає, а результатів його роботи немає. Може, замінити вже?" – підсумував Сазонов.

Раніше народний депутат фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко заявив, що за 8 місяців міністр економіки Ігор Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найбільш провальним міністром економіки.

Зі свого боку лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що бездіяльність міністра економіки Ігоря Петрашка вбиває економіку країни, і він повинен подати у відставку.