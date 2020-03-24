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24 березня • оновлено в 12:33
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Міністр Петрашко оновив декларацію: вказав мільйони у банках і особняк

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко в понеділок 23 березня доповнив дані у своїй декларації, куди потрапили майже 14 млн зарплати в холдингу "Укрлендфармінг" і особняк під Києвом.

Новий документ опублікований на сайті Нацагентства з протидії корупції.

Так, в оновленій декларації Петрашко зазначив квартиру у Києві площею 89,60 кв. м, яку він декларував у першій версії документа. Квартира належить дружині міністра Світлані і 2 його синам - Максиму і Матвію.

Петрашко також володіє гаражем площею 11 кв. м у місті Стрий (Львівська область) і 50% житлового будинку площею 76,1 кв. м у Львові, співвласником цього будинку невідомий Петрашко Мирослав Вікторович.

Крім цього, міністр задекларував паркомісце у Києві площею 10,8 кв. м (дата вступу в права - 17.01.2006).

Ігор Петрашко в Раді

Ігор Петрашко в Раді

Скріншот

Також Петрашко разом з дружиною Світланою і синами Максимом і Матвієм володіють житловим будинком площею 409,2 кв. м у селі Романків Обухівського району Київської області (дата вступу в права - 03.11.2011). У селі Романків дружина міністра володіє земельною ділянкою площею 0,15 га.

Вона також є співвласником квартири (33,3%) площею 109,1 кв. м у РФ (33,34% належать Артуру Позднякову, 33,3% - Анжеліці Поздняковою).

Новий міністр задекларував годинник Vacheron Constantin і колекцію ювелірних виробів Chopard (кільце, сережки, підвіски з дорогоцінними каменями і кулон), які належать його дружині.

Ігор Петрашко володіє машинами: Suzuki Vitara S (2016 року випуску), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 року випуску) та MITSUBISHI OUTLANDER 2006 року випуску.

У 2019 він отримав 13,67 млн грн зарплати у "Укрлендфармінгу" Олега Бахматюка, а також - близько 12 454 грн відсотків у ПриватБанку та Укргазбанку.

Петрашко має відкриті рахунки в Укргазбанку (27 699 грн і 880 доларів) і Ощадбанку (13 023 грн), у Приватбанку - має на рахунку 986 141 грн, а його дружина - 24 322 грн відповідно.

Крім цього, міністр зберігає 808 157 доларів у американському банку Morgan Stenley, на 15 764 доларів в нього відкритий спільний рахунок з дружиною у Citibank в Нью-Йорку.

Також міністр економіки задекларував 510 тисяч доларів і 1,05 грн готівки, а його дружина - 480 тисяч доларів і 1,6 млн грн.

Згідно з декларацією, цінних паперів у власності Петрашка і його сім'ї немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в декларації нового міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка не було нерухомості, доходів, активів і корпоративних прав.

Верховна Рада 17 березня на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

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Тема
Декларації про доходи чиновників
Особа
Ігор Петрашко
Місце
Україна
Тег
декларація
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