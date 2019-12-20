Министерство обороны побило рекорд неэффективности. Под руководством Андрея Загороднюка, который до этого возглавлял "проектный офис реформ" (организация существует за гранты), ведомство не смогло потратить около 8 млрд грн, выделенных на вооружение! Закупки сорваны, тендеры отменяют, а деньги просто вернут в бюджет.

Молодой и амбициозный министр Загороднюк без реального военного опыта, но с имиджем "реформатора", фактически остановил закупки и проведение тендеров. Якобы пытались побороть коррупцию, а в результате из-за неэффективного распределения средств пострадала вся армия.

Около 8 млрд грн остаются на счетах. Это деньги на наше вооружение. А учитывая, что премьер Алексей Гончарук фактически объявил "внутренний дефолт" и заблокировал бюджетные программы, эти деньги просто вернутся в общую казну. Что произошло?

Пока одни бьются за повышение украинской обороноспособности, все украинцы ежемесячно платят военный сбор, наш новоиспеченный министр не знает, как потратить собранные миллиарды. Закупки якобы пытаются освободить от коррупционных рисков, но на самом деле деньги просто не могут эффективно потратить. Они остаются неиспользованными и возвращаются в бюджет.

Андрей Загороднюк

Возникает два вопроса. У украинской армии самая современная техника, вооружение и нам действительно не нужны эти 8 млрд грн? Или же Кабмин назначил министра-реформатора, который просто губит отрасль?

Кстати, именно Андрей Загороднюк выдвинул "гениальную" идею проводить военные тендеры на Prozzoro. Якобы это за счет экономии сэкономить расходы. Конечно, это действительно позволит сэкономить деньги. Но не нам, а российской разведке. Им теперь не нужно будет тратить деньги на то, чтобы узнать, чем вооружена наша армия.

Подробно об этой "чудесной" идеи министра Загороднюка читайт вскоре на OBOZREVATEL.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал