Міністр оборони вибив у Шмигаля більше грошей на армію: з’явився доказ

Міністр оборони Андрій Таран поскаржився прем’єр-міністру Денису Шмигалю на те, що уряд запропонував граничні витрати на армію у 2021-2023 роках на рівні менше ніж 3% ВВП. Лист до Шмигаля вплинув на перегляд проєкту бюджету на 2021 рік.

“Міністерством фінансів доведено граничні обсяги видатків проєкту державного бюджету на 2021 рік для Міністерства оборони у сумі 112,3 млрд грн (або 2,5% ВВП), що на 3,8 млрд грн нижче ніж затверджені бюджетні призначення поточного року. Це є найнижчий показник за останні роки", – зазначав Таран, передає організація Statewatch.

Голова відомства додав, що в наступні роки цей показник має тенденцію до зниження: у 2022 році – 2,3% ВВП, а у 2023 – 2,2% ВВП.

Відповідний лист Тарана до Шмигаля вплинув на перегляд проєкту бюджету. В останній версії документу на Міноборони передбачені витрати в сумі 117,5 млрд гривень.

Міністр оборони звернувся до прем’єр-міністра України Пресслужба МОУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій сім'ям захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС на Донбасі.

3 серпня Кабмін України схвалив підвищення пенсійних виплат до 9,6 тис. гривень для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС.