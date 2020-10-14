Міністр фінансів розповів, що буде з курсом долара до кінця року

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що на валютному ринку до кінця 2020 року очікуються коливання на рівні плюс-мінус 10%.

"Гадаю, той курс гривні, який зараз є, і той, який був упродовж останніх пів року, до кінця року суттєво не зміниться. Тобто будуть певні коливання. Зараз у нас, як ви говорите, є девальваційний тренд", – повідомив Марченко в інтерв’ю The Page.

За його словами, цей тренд може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших чинників. Ключове питання – обсяги цих коливань.

Марченко також наголосив, що в Україні немає підстав для різкого падіння гривні до долара.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому коштуватиме наступного року близько 29,1 грн/$.

Володимир Мазуренко, зокрема, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов вважає, що курс коливатиметься наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом курс долара коливатиметься в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості.