Україна отримала нового міністра економіки: що про нього відомо

Новий міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов, якого напередодні затвердила на відповідній посаді Верховна Рада IX скликання, є почесним президентом Київської школи економіки та членом Ради Національного банку.

Він навчався у Київському політехнічному інституті та Києво-Могилянській Академії, закінчивши які отримав два магістерських дипломи, повідомляє OBOZREVATEL.

У 1999 році отримав ступінь магістра економіки в Київській школі економіки. У 2004 році – ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон.

Викладав у Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія і Університеті Піттсбурга.

У 2014 і 2015 роках Forbes Ukraine вносив Милованова в рейтинг кращих українських економістів – Top Economic Thinkers.

Милованов також є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine. Її основна мета – діяльність, спрямована на розвиток економічної дискусії і надання якісної аналітики економічних і інших процесів в Україні.

Facebook Тимофія Милованова

Влітку 2019 року він організував навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".

Згідно з декларацією Милованова за 2018 рік, він разом з батьком (Сергій Милованов. – Ред.) володіє двома квартирами в Києві.

У власності батька є автомобіль Chevrolet Aveo 2007 року випуску, а у самого міністра – Volvo C30 2008 року.

За рік роботи в Раді НБУ Милованов заробив 1,3 млн гривень. Крім того, в Університеті Піттсбурга він отримав 4,3 млн грн.

Зарплата Милованова в Київській школі економіки склала 1,8 млн грн.

Facebook Тимофія Милованова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!