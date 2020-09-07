Міністр економіки Петрашко відреагував на скандал з відставкою

Валентина Гембарська Економіка 10:06, 7.09.2020 Оновлено: 11:11, 7.09.2020

Міністр економіки Ігор Петрашко відреагував на звинувачення в неефективній роботі на посаді і пояснив падіння економіки України боротьбою з коронавірусом.

Його слова передає "РБК-Україна". Глава відомства вважає, що претензії нардепів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучував. За його словами, уряд зіткнувся з глобальними викликами, які до цього ніхто у світі не вирішував.

"Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару не тільки по медичних системах країн світу, а й по економіці. Не було ніяких рецептів, але потрібно було діяти системно і виважено", – заявив Петрашко.

Він додав, що останні півроку міністерство не простоювало без роботи, представивши низку антикризових ініціатив:

  • програма кредитування "5-7-9",

  • програма допомоги по частковому безробіттю,

  • підтримка національного виробника.

"Багато важливих процесів запущено в роботу, і ми очікуємо відповідних результатів", – підсумував міністр.

Зокрема на ситуацію також відреагував голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Українським новинам".

"Ви згадали економіку. Сьогодні, в умовах пандемії і глобальної економічної кризи, весь цей блок, а не тільки конкретне міністерство – один з ключових. Він буде наповнювати бюджет і дасть можливість існувати державі у наступному році і паралельно розвиватися. Це головне завдання не лише Кабінету Міністрів, а й усіх державних інституцій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Восени в Кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові перестановки в двох-трьох відомствах. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що мова йде про ротації в економічному блоці.

  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Петрашка, а також міністра фінансів Марченка можуть звільнити найближчим часом.

  • Пізніше Арахамія заявив, що в "Слузі народу" не планують звільняти Петрашка.

  • Але водночас народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що Петрашко викрили у відстоюванні інтересів тютюнових компаній і нібито за це він може поплатитися посадою.

    Качура повідомив журналістам, що міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вже незабаром може покинути Кабмін. За словами нардепа, про це топ-чиновник вже повідомив своїм підлеглим.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

На Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні

Окупанти на Донбасі прицільно обстріляли позиції України після погроз – штаб ООС

У Росії звинуватили НАТО в спробах повернути "холодну війну"

Ляшко заявив про повернення до парламенту через "доведення України до ручки"

Голова Луганської ОДА запропонував зняти економічну блокаду Донбасу