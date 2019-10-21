"Міністр економіки – дебіл": Коломойський розгромив Милованова через Гонтареву

Бізнесмен Ігор Коломойський жорстко розкритикував міністра економіки Тимофія Милованова.

Приводом стала підтримка Миловановим ексглави НБУ Валерії Гонтаревої після скандального виступу "Кварталу 95" про підпал її будинку, передає "Настоящее время".

Милованов заявив, що номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Коломойський же відповів, що після таких слів міністру слід подати у відставку.

"Тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні – дебіл", – сказав Коломойський.

"На інвестиційний клімат впливає номер у розважальній передачі, сатира і гумор? Тоді, я вважаю, що у нас інвестклімату взагалі немає! І значить Україні не потрібно давати нічого ні МВФ, ні іншим", – додав бізнесмен.

Коломойський і Милованов

Крім того, Коломойський заявив, що зовсім не співчуває Гонтаревої.

"Я співчуваю десяткам, а, може, і сотням тисяч людей, вкладникам різних банків, яких вона пограбувала. І які втратили свої гроші через курс гривні, через знищеної банківської системи, які стали жебраками", - висловився Коломойський.

"Щось я не чув, щоб хтось після такого цькування застрелився або повісився. Якщо Гонтарева буде першою – це буде смішно. А якщо вона божевільна, її треба в лікарню помістити, щоб вона собі трохи підлікувала нерви і мізки", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський позитивно оцінив номер "Кварталу 95" про надзвичайну подію у Гонтаревої і жорстко пройшовся по ексголові Нацбанку, закликавши її лікуватися в лікарні.

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