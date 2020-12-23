Міністр екології оцінив незаконний обіг деревини в 5 млрд грн

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що незаконний обіг деревини в Україні становить 5 млрд гривень на рік.

"Це великі гроші, які можна використовувати на лісовпорядкування, протипожежні заходи, зокрема на заміну породного складу лісів", – повідомив Абрамовський у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, міністерство працює над стратегією управління українськими лісами до 2035 року. Вона передбачає поділ господарських і регуляторних функцій Держлісагентства.

"У нас все замкнуто на одному органі, виникає конфлікт інтересів, корупційні ризики. Тому частину господарських функцій необхідно віддати окремому суб'єкту чи суб'єктам господарювання", – додав Абрамовський.

Міністр захисту довкілля акцентував увагу на тому, що керівники лісгоспів повинні максимізувати прибуток.

"Зараз відрахування частини чистого прибутку до держбюджету на рівні 90%. Це просто вимиває кошти з підприємств. Будемо вносити пропозиції стосовно того, що частка чистого прибутку повинна бути 30%, оскільки навіть у нинішньому стані лісова галузь платить 6 млрд гривень податків, фактично нічого не отримуючи від держави", – резюмував Абрамовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активісти та екологи заявляють, що працівники держлісництва і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.

Обсяг незаконної вирубки лісів за підсумками минулого року збільшився усемеро – до 118 тис. кубометрів. Це завдало державі 814,2 млн грн збитків. Ні мораторій на експорт лісу-кругляка, ні істотне підвищення штрафів, ні зниження розміру шкоди, після якої настає кримінальна відповідальність, ситуацію не змінили.