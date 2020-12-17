В Україні відновили Міністерство агрополітики і обрали його головою Лещенка

Верховна Рада підтримала призначення голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. Він вже склав присягу.

За відповідну ініціативу на засіданні у четвер, 17 грудня, проголосували 242 народних депутата (щоб подивитися результати голосування – доскрольте до кінця сторінки). Про це свідчить офіційний Twitter парламенту.

"Батьківщина", ЄС та "Голос" відмовилися голосувати за кандидатуру Лещенка. Воднчас обрання міністра аграрної політики підтримали "Слуги народу", "За майбутнє" і "Довіра".

Також призначення Лещенка на пост міністра схвалив Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики.

"Відновлення історичної справедливості в частині відновлення міністерства. Воно є основним захисником інтересів аграрного сектору. Сектор має чітко мати свою стратегію розвитку і має бути інституційна позиція, де ми бачимо його через 10 років. Де поділися 5 млн га земель, які були на балансі держави?" – заявив Лещенко під час виступу у Верховній Раді.

Він наголосив, що коли був головою Держгеокадастру ще не бачив такої протидії роботі.

"3 млрд грн ми витрачаємо, щоб утримувати штат посадових осіб. У нас немає аналітики щодо земель, які є в країні. Тому ми ухвалили історичне рішення на виконання указу президента і понад 1300 територіальних громад отримали землі. Ми повернули їх народу. У січні держгеокадастр буде оптимізовано на 60% – економія для бюджету більше ніж півмільярда", – повідомив Лещенко.

Міністерство аграрної політики ліквідував уряд Олексія Гончарука в вересні 2019 року. Відомство об'єднали з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Що відомо про Лещенка:

у 2007 році працював в компанії OSG Group на посаді головного юридичного консультанта холдингу;

у 2013 – зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український аграрний центр";

з жовтня 2019 до червня 2020 – уповноважений президента України із земельних питань;

з червня 2020 року – голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

з 2020 року – є директором компанії "Агродар ЛТД".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня перед закриттям засідання ВР спікер Дмитро Разумков повідомив про те, що міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви про відставку.