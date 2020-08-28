Міністр Абрамовський підставляє Зеленського в питаннях екології , – Фірсов

Міністр екології Роман Абрамовський не займається глобальним та стратегічним вирішенням екологічних питань в Україні, чим підставляє президента Володимира Зеленського. Про це у Facebook написав екс-голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов, нагадавши, що Зеленський більш ніж рік тому запропонував перенести Мінекології в Кривий Ріг для того, щоб питання викидів та стану навколишнього середовища вирішувалися ефективніше на місцях.

"Виходить, що до обіцянок перед президентом деякі високопосадовці ставляться аби-як. Цього разу вже міністр Роман Абрамовський підставляє президента, бо інсценувати вирішення екологічних питань в Києві значно легше та приємніше, ніж в Кривому Розі", - заявив Фірсов.

За його словами, діючий міністр Роман Абрамовський переконує Офіс Президента, що такий переїз недоцільний, і краще направити туди Екоінспекцію.

"Хоча, якщо дивитись глибше, то саме міністерство формує державну екологічну політику, яка має базуватися не на постійних штрафах за вже здійснені викиди, а на формуванні разом із бізнесом реальної стратегії скорочення негативного впливу", - додає екс-керівник Держекоінспекції.

Нагадаємо, 13 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський запропонував перенести Міністерство екології та природних ресурсів до Кривого Рогу до тих пір, поки в регіоні не покращиться екологічна ситуація.