Ви в темі чи в долі? Як глава Міністерства розвитку громад Бабак "кришує" корупцію

Український будівельний ринок багато років страждає від корупції та корупціонерів. Президент України Володимир Зеленський вже вдруге, починаючи з вересня 2019 року, знову поставив завдання: за останні два місяці цього року реформувати систему державного архітектурно-будівельного контролю.

Що відбувається насправді в будівельній сфері, чи будуть системні зміни, чесні та прозорі правила та упорядкування хаотичних забудов, а чи це лише підкилимна боротьба за вплив на ринок – у матеріалі OBOZREVATEL.

Ринок, який існує на труднощах процедур оформлення документації, обсяг якого, за даними заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, складає понад 3 млрд грн на рік.

Ключовим показником ефективності подолання корупції в будівництві є не зміна облич, а припинення схем із сумнівними забудовами.

Ось наприклад: останніми роками найбільше цінуються квартири, розташовані подалі від ділових центрів та бетонних джунглів спальних районів. Тому забудовники вже давно вишукують для спорудження житла тихі місця у приватних секторах міст. Корупційні схеми в ДАБІ дозволяли власникам приватних садибних будинків отримати на сусідній ділянці впритул до свого паркану "неочікувану радість" у вигляді п'ятиповерхівки (це в кращому разі) та приблизно 30 родин сусідів.

А ще в подарунок: затори на вузеньких вуличках приватного сектору, навантаження на інженерні мережі тощо. А нові щасливі мешканці "клубних будинків", своєю чергою, відкривали для себе неможливість обслуговування такої кількості людей закладами соціально-побутового обслуговування, медичних установ, садочків та навіть аварійно-пожежних служб.

Кожне таке будівництво супроводжується обуренням місцевих мешканців та конфліктами на будівельних майданчиках. Але будівельні компанії прагнуть максимізувати прибутки шляхом підвищення поверховості та щільності забудови продаючи бажані квадратні метри в історичних та центральних зонах міст або забудовуючи висотними будинками передмістя. Адже для них зрозумілим є пріоритет бізнес-плану проєкту над будь-яким ДБН чи збереженням містобудівного середовища, а корупція в ДАБІ відкриває безмежні можливості.

Змінюються люди, але не схеми.

Поки міністерка розвитку громад та територій України Альона Бабак, замість встановлення чітких завдань та червоних ліній в діяльності ДАБІ, займається розповідями про пошуки рішень та оновлення кадрів, забудовники рухаються протореним шляхом:

Три дозволи на будівництво індивідуальних житлових будинків видані наприкінці жовтня 2019 року оновленим керівництвом ДАБІ.

Такий, наприклад, вигляд має на сайті забудовника індивідуальний житловий будинок садибного типу на вул. Колоса Сергія:

Крім того, на час видачі дозволу споруда вже майже завершена.

Це замість того, щоб забудовника притягнути до відповідальності за самочинне будівництво та припинити будівельні роботи.

Ну а на двох паралельних вулицях – Березова 38, 40, 42, 44 та Малинова 37,49, 41, 43 – на восьми об’єднаних ділянках чекайте потужний житловий комплекс.

Цільове призначення вказаних земельних ділянок: "Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд".

Тобто, ця земля є звичайною присадибною ділянкою, на якій можна звести хіба що приватний котедж, але аж ніяк не багатоквартирний житловий будинок. Про це йдеться й у виданих містобудівних умовах:

Цікавий факт: у березні 2019 року, "корумповані попередники" в ДАБІ відмовили в наданні дозволів на таке будівництво – з огляду на очевидну невідповідність намірів забудови та проєктних рішень Генеральному плану міста Києва.

Фактично, замість дозволеного індивідуального житлового будинку садибного типу, споруджуються багатоквартирні будинки. Порушуються умови щільності забудови, населення не забезпечено ані паркомісцями й організацією дорожнього руху, ні закладами обслуговування, навіть видаленням побутових відходів на таку кількість мешканців.

Але, як кажуть в економічній теорії: "За відповідного зиску капітал стає відважним. В разі певних 10% його можна вживати повсюди; в разі 20% він стає жвавим; в разі 50% він абсолютно готовий ризикувати; за 100% він топче ногами всі людські закони; 300% – і немає такого злочину, що на нього він не зважився би, навіть під загрозою шибениці". Тому забудовники в новому Уряді вже знайшли потрібних "друзів", внаслідок чого ДАБІ надало такі неможливі, на перший погляд, дозволи.

Висновок лише один – зміна бенефіціарів, замість знищення схем.

Скільки ще доручень має дати Президент Зеленський уряду та міністерці розвитку громад та територій України Альоні Бабак, щоб вона змінила свій, м’яко кажучи, "консервативний погляд" на реформування та оновлення системи держархбудконтролю.

Альоно Бабак, Ви в темі чи в долі?

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!