Мінінфраструктури не бореться з корупцією в портах та на "Укрзалізниці" – Гончар

Міністерство інфраструктури не здатне побороти корупцію ні в портах, ні в "Укрзалізниці". Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Корупційні потоки як були, так і є. Очевидно, що вони, може, навіть і зросли. І тому по суті уряд, перше, що він не має політичної волі, це одне. А друге, якби він навіть мав, то не факт, що йому це вдалося б зробити, а саме прибрати паразитів з цих схем, які зрештою приводять до зростання тарифів на перевалку і т.д., з-за чого втрачається конкурентоздатність", – сказав Гончар.

Він наголосив: міністерство інфраструктури має сприяти збільшеню товаропотоків, розвивати транзитний потенціал країни, але його реальні дії призводять до протилежних наслідків.

"Міністерство транспорту має перейматися збільшенням товаропотоків, активізацією логічних потоків. А тут наче все навпаки, воно захищає природні монополії", – сказав Гончар.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.

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