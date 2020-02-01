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1 лютого • оновлено в 15:27
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"Мінімум 100 тисяч": зарплати нардепів запропонували радикально підвищити

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Зарплати народних депутатів України повинні починатися від суми 100 тис. грн, щоб обмежити вплив олігархів на парламент.

Про це заявив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради України 8-го скликання Борислав Береза. На його думку, нардепи повинні отримувати зарплату на рівні керівників у комерційних структурах.

"Це топові управлінці. Мінімальна зарплата повинна бути 100-150 тис. грн. Я знаю, що це не подобається людям, але хочу сказати, що людина, яка буде отримувати маленьку зарплату, завжди буде шукати щось більше, щоб хтось доплатив. І це будуть на 100% інтереси олігархату або фінансово-промислових груп", – пояснив екс-депутат.

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"Зарплата є не запобіжником, а мотиватором. Більше того, непорядна людина, якщо ви їй заплатите 100-200 тис. грн, або 1 млн грн, залишиться непорядною людиною, буде намагатися вкрасти. Тому зарплата є одним з факторів. Але зарплата є можливістю залучити працювати на державу людей, які готові працювати, але хочуть гідну зарплату", – вважає він.

Береза також зазначив, що велика кількість політиків хочуть залишатися незалежними, але для цього їм потрібні гроші.

"Я вважаю, що 100-150 тис. грн вистачає людині, щоб вона могла бути незалежною. Це зарплата на рівні інших країн. В Ізраїлі зарплата більше у народного депутата. Але там саджають кожного депутата, який помічений у корупції", – додав політик.

"Мінімум 100 тисяч": зарплати нардепів запропонували радикально підвищити

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Підвищення зарплат і пенсій Зарплати в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
Теги
зарплата Верховна Рада України депутат
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