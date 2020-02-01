"Мінімум 100 тисяч": зарплати нардепів запропонували радикально підвищити

Зарплати народних депутатів України повинні починатися від суми 100 тис. грн, щоб обмежити вплив олігархів на парламент.

Про це заявив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради України 8-го скликання Борислав Береза. На його думку, нардепи повинні отримувати зарплату на рівні керівників у комерційних структурах.

"Це топові управлінці. Мінімальна зарплата повинна бути 100-150 тис. грн. Я знаю, що це не подобається людям, але хочу сказати, що людина, яка буде отримувати маленьку зарплату, завжди буде шукати щось більше, щоб хтось доплатив. І це будуть на 100% інтереси олігархату або фінансово-промислових груп", – пояснив екс-депутат.

"Зарплата є не запобіжником, а мотиватором. Більше того, непорядна людина, якщо ви їй заплатите 100-200 тис. грн, або 1 млн грн, залишиться непорядною людиною, буде намагатися вкрасти. Тому зарплата є одним з факторів. Але зарплата є можливістю залучити працювати на державу людей, які готові працювати, але хочуть гідну зарплату", – вважає він.

Береза також зазначив, що велика кількість політиків хочуть залишатися незалежними, але для цього їм потрібні гроші.

"Я вважаю, що 100-150 тис. грн вистачає людині, щоб вона могла бути незалежною. Це зарплата на рівні інших країн. В Ізраїлі зарплата більше у народного депутата. Але там саджають кожного депутата, який помічений у корупції", – додав політик.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшили зарплату від 2 до 5 разів порівняно з 2019 роком. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

У свою чергу, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тис. грн не відповідає дійсності.

Партія "Європейська солідарність" внесла до Верховної Ради законопроект, який обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.

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