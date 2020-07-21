Мінімальний шанс вийти сухим з води, – Лещенко про справу Новака

НАБУ не вимагатиме видачі колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака в Україні. Його судитимуть за корупцію в Польщі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко з посиланням на джерела.

"Як повідомляють наші інсайдери, НАБУ не вимагатиме видачі колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака в Україні. Його судитимуть в Польщі, оскільки він має два громадянства – України та Польщі. Саме розслідування злодіянь Новака проходило також в двох країнах, оскільки хабарі, які він вимагав в Україні, потім легалізовувались в Польщі у вигляді внесків до статутного капіталу різних компаній", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що підозру Новаку винесла влада Польщі, оскільки він зараз проживає в цій країні. Сама ж співпраця антикорупціонерів двох країн відбувалася за допомогою Євроюсту.

"Тому шанс вийти сухим з води за допомогою корумпованих українських судів у Новака мінімальний. Україна може звернутися за видачею Новака вже після засудження у Польщі", – додав Лещенко.

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