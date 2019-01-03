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Мінімальна зарплата в Україні: як розбагатіємо у 2019-му

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В Україні з 1 січня 2019-го мінімальну зарплату підвищили до 4173 грн, середня зарплата за підсумками року, згідно з оцінками уряду, складе близько 10,5 тис. грн.

OBOZREVATEL з'ясував, як українці розбагатіють у новому році. Так, підвищення мінімалки, згідно з даними офіційної статистики, стосуватиметься приблизно кожного п'ятого. Саме стільки українців офіційно заробляють мінімалку.

Як виростуть доходи у 2019-му:

  • Кожен п'ятий — розбагатіє на 11% (у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати);

  • Усі, хто працює — у середньому на 15-18% (у зв'язку зі зростанням середньої зарплати);

  • Викладачі вузів — на 20% (у зв'язку з підвищенням окладів).

Мінімальна зарплата в Україні: як розбагатіємо у 2019-му

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Водночас інфляція, згідно з оцінками Нацбанку, складе близько 6,3%. Таким чином реальні доходи українців з мінімалкою збільшаться на 4,7%, а українців із середніми зарплатами — на 8-10%.

Зазначимо, разом із мінімалкою також зросли і штрафи. Якщо не оплачувати додаткову роботу: ввечері, на вихідних, роботодавець у 2018 році ризикував заплатити штраф у розмірі 32 тис. 230 грн, а у 2019-му — 41 тис. 730 грн. За затримку заробітної плати у 2018 році передбачено покарання у розмірі 11 тис. 169 грн, а у 2019-му — 12 тис. 519 грн.

Нагадаємо: як раніше писав OBOZREVATEL, в консенсус-прогнозі МЕРТ припускають, що у 2020 році середня зарплата складе 11,4 тис. грн, а у 2021-му — 14,2 тис. Прискорення динаміки зростання через два роки пояснюється з розрахунками на успішнішу економічну ситуацію в країні. Так, в основному прогнозі МЕРТ закладено поетапне збільшення зростання ВВП з 2,9% до 3,9% за рік. Це, зокрема, відіб'ється і на розмірі заробітних плат.

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
мінімальна зарплатамінімальний розмірзарплатапогодинна зарплата
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да что там говорить чубаки , самые богатые в мире !!! "слава" гройсманам !!!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А почему под каждой статьей о богатеющих украинцах русские ржут, как ненормальные, а от кастрюлек ничего, кроме мата?
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